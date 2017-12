पद्मावती का नाम बदलना नहीं आया यूजर्स को पसंद, सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास

संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को सेंसर बोर्ड ने कुछ बदलावों के साथ यू/ए प्रमाणपत्र देने का फैसला किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म का नाम पद्मावती से बदलकर अब पद्मावत हो जाएगा। खबर ये भी है कि फिल्म के गाने घूमर में भी बदलाव किए जाएंगे और फिल्म में डिस्क्लेमर दिए जाने को भी कहा है।

28 दिसंबर को सेंसर बोर्ड ने मीटिंग की। सूत्रों ने बताया कि फिल्म में डिस्क्लेमर भी होगा। बता दें कि सेंसर के स्पेशल पैनल में उदयपुर के अरविन्द सिंह मेवाड़, डा. चंद्रमणि सिंह, जयपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर के.के सिंह शामिल थे। इससे पहले ये खबर आ रही थीं कि रिव्यू कमेटी ने पद्मावती को खारिज कर दिया है।

सेंसर बोर्ड के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अपने-अपने रिएक्शन्स दे रहे हैं। कोई इस फैसले को सपोर्ट कर रहा है तो कोई इस फैसले को गलत बता रहा है।



From now on, if Apple user watch any video related to Padmavati , his/her iPhone will become Phone. #Padmavat — LolmLol (@LOLiyapa) December 30, 2017

#Padmavati becomes #Padmavat !

So the problem is "I".



It took 1 Month to #CBFC just to remove 'I' !! 👏👏 — विक्रमादित्य सिंह (@nawab_lucknow) December 30, 2017

Shakespeare: What’s in a name?



Sanjay leela Bhansali: Bhai 200 crore#Padmavat — SwatKat- The dancing Rajput 💃 (@swatic12) December 30, 2017