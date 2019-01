'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' की टीम से मिलीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, किया ये ट्वीट

केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के अभिनेताओं और अन्य सदस्यों से मंगलवार को सेना दिवस पर मुलाकात की। सेना प्रमुख बिपिन रावत के घर पर आयोजित एक समारोह में यह मुलाकात हुई। फिल्म अभिनेता विक्की कौशल, यामी गौतम, निर्देशक आदित्य धर और निर्माता रोनी स्क्रूवाला यहां पहुंचे थे। सीतारमण ने ट्विटर पर फिल्म के सदस्यों को बधाई दी थी, जिसके बारे में उन्होंने ''काफी तारीफ सुनी है।केन्द्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, ''सेना दिवस पर बिपिन रावत के घर... फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक की टीम के साथ।

उन्होंने लिखा, ''अभी तक फिल्म देखी नहीं है लेकिन काफी तारीफ सुनने को मिल रही है। रोनी स्क्रूवाला, आदित्य धर, विक्की कौशल, यामी गौतम को हमारे सैनिकों की भावनाएं बयां करने वाली फिल्म बनाने के लिए बधाई।

