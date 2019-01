URI Box Office: 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई 'उरी', 10 दिन में किया ट्रिपल कलेक्शन

विक्की कौशल (Vikcy Kaushal) और यामी गौतम स्टारर फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI: The Surgical Strikes) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। करीब 1 हफ्ते पहले रिलीज हुई ये फिल्म 10 दिन बाद 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है। ये सक्सेस इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि फिल्म में न कोई बड़ा स्टार था और न ही फिल्म का बजट इतना ज्यादा था। फिर भी अपने स्ट्रॉन्ग कंटेट और स्टार्स की दमदार परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया और माउथ पब्लिसिटी से ये फिल्म इतनी बड़ी हिट बन गईं।

And #Uri crosses ₹ 💯 cr... Sure, ₹ 💯 cr is *not* the yardstick to gauge the success of a film, but it should be celebrated when mid-sized films like #SKTKS, #Raazi, #Stree, #BadhaaiHo and #UriTheSurgicalStrike hit century... Content is king and the audiences are king makers!