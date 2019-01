Uri Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन इतने करोड़ कमा सकती है विक्की कौशल की 'उरी'

विक्की कौशल और यामी गौतम स्टारर फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI: The Surgical Strikes) ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अच्छी शुरुआत की है। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से अच्छा रिसपॉन्स मिला है और अब बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म का प्रर्दशन अच्छा रहा। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन करीब 8 करोड़ की कमाई की है। फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है। ऐसे में ये कलेक्शन काफी अच्छा है। पहले दिन इस फिल्म की कमाई को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म अपने वीकेंड में 20-25 करोड़ की कमाई कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो दूसरे दिन ये फिल्म 4-5 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। फिल्म को शनिवार और रविवार की छुट्टी का फायदा भी मिलेगा।

25 करोड़ है बजट...

25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को करीब 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी काफी अच्छी थी। फिल्म में लोगों को विक्की कौशल (Vicky Kaushal) का अभिनय काफी पसंद आ रहा है। इससे पहले फिल्म के ट्रेलर को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। साल 2016 में कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले के लिए भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई पर आधारित यह फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई थी।

#2019 begins with a bang... #UriTheSurgicalStrike embarks on a flying start... Should witness growth on Day 2 and Day 3... Fri ₹ 8.20 cr. India biz. #Uri