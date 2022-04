उर्फी जावेद ने ब्रालेट में दिखाया बोल्ड अवतार, बालों में इतने पिन्स देखकर लोग हुए हैरान

उर्फी जावेद अक्सर अपने अतरंगी फैशन सेंस की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। कभी वो सेफ्टीपिन से बनी ड्रेस पहन लेती हैं तो कभी कुछ और। उर्फी नए लुक में हाफ टी-शर्ट पहने हुए दिख रही हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Wed, 13 Apr 2022 07:05 PM

