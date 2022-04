साड़ी और हील्स पहनकर उर्फी ने दिखाया ऐसा करतब, फैंस को भी दे डाला ये चैलेंज

उर्फी जावेद अक्सर अपने अनोखे फैशन सेंस की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इस बार उर्फी किसी और वजह से चर्चा में आ गई है। उर्फी जावेद ने साड़ी-हील्स पहनकर कुछ ऐसा कर दिया है कि उनके फैंस दंग रह गए हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Mon, 18 Apr 2022 04:52 PM

इस खबर को सुनें