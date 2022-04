उर्फी जावेद ने खुलकर रोया अपना दुखड़ा, बोली 'इंडस्ट्री में कोई नहीं करता इज्जत'

बिग बॉस ओटीटी से सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने टीवी इंडस्ट्री को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साथ ही यह भी बताया है कि यहां पर कोई भी उन्हें उनके मन मुताबिक काम नहीं देता है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Thu, 07 Apr 2022 12:19 PM

इस खबर को सुनें