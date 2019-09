यूपी पुलिस ने 'लूटकेस' का ट्रेलर किया शेयर, कुणाल खेमू ने मजेदार अंदाज में दिया इसका जवाब

हाल ही में, कुणाल खेमू की फिल्म 'लुटकेस' का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे अपने मज़ेदार और प्रफुल्लित करने वाले कांसेप्ट के लिए बेहद पसंद किया जा रहा है। फ़िल्म ने सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान आकर्षित कर लिया है, नतीजन प्रशंसक ट्रेलर को शेयर कर और उस पर कमेंट कर के फ़िल्म के प्रति अपना उत्साह व्यक्त कर रहे है।



ट्रेलर ने इस कदर सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया है कि 'यूपी पुलिस' ने भी ट्वीट कर लोगों से अज्ञात सूटकेस से सावधान रहने की हिदायत की है। वे लिखते है,"अज्ञात वस्तु जैसे बैग या 'सूटकेस' को कभी न छुएं! इसकी सूचना तुरंत 100 नंबर पर दें। Please do not touch unattended articles like bag or 'suitcase'. #Call100 immediately to report it. VC:#LootcaseTrailer"

अज्ञात वस्तु जैसे बैग या 'सूटकेस' को कभी न छुएं! इसकी सूचना तुरंत 100 नंबर पर दें।



Please do not touch unattended articles like bag or 'suitcase'. #Call100 immediately to report it.



VC:#LootcaseTrailer pic.twitter.com/bpR2exRplL



वही, मज़ाकिया स्वभाव वाले कुणाल ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा,"Don’t touch unattended bags because us bag mei kuch kaala hai!! Call 100 to report it."

Don’t touch unattended bags because us bag mei kuch kaala hai!!

Call 100 to report it. https://t.co/OU5a4Jj36C

— kunal kemmu (@kunalkemmu) September 19, 2019



लुटकेस में मुख्य अभिनेता कुणाल के साथ गजराज राव, रसिका दुग्गल, रणवीर शौरी और विजय राज नज़र आएंगे।

फिल्म राजेश कृष्णन द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो एवं सोडा फिल्म्स प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित है। लुटकेस 11 अक्टूबर 2019 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है।