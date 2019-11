Ujda Chaman: फिल्म ने पकड़ी रफ्तार, 2 दिन में कमा लिए इतने करोड़

सनी सिंह की फिल्म उजड़ा चमन की दूसरे दिन कमाई पर असर पड़ा है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन 3.30 करोड़ की कमाई की है। वहीं पहले दिन फिल्म ने 2.35 करोड़ कमाए थे। तो 2 दिन की कमाई को मिला कर फिल्म ने टोटल 5.65 करोड़ की कमाई कर ली है। रविवार को फिल्म की कमाई में और बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 7 करोड़ था। तो अगर रविवार को भी अच्छी कमाई हुई तो फिल्म अपना बजट निकाल लेगी।

#UjdaChaman gathered momentum on Day 1 [evening shows] and improved considerably on Day 2... Day 3 should only get better... Fri ₹ 2.35 cr, Sat 3.30 cr. Total: ₹ 5.65 cr. #India biz.