Ujda Chaman: फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया पर दिए ये रिएकशन

बॉलीवुड एक्टर सनी सिंह की फिल्म उजड़ा चमन रिलीज हो गई है। क्रिटिक्स से तो फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिले हैं। अब फिल्म देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपने रिएक्शन दिए हैं। वहीं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श का कहना है कि जब वो इस फिल्म को देखने गए तो तब उन्हें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन फिल्म देखने के बाद वो सप्राइज थे। तरण ने फिल्म के डायरेक्टर और सनी सिंह की तारीफ की है।

पढ़ें सोशल मीडिया रिएक्शन्स-

#UjdaChaman is a decent watch... Good job done by director @AbhishekPathakk @mesunnysingh shines in funny scenes @maanvigagroo looks natural... Will earn decent at the BO!

— Girish Mohite (@gim1982) November 1, 2019

dilon ki baatein karta hain zamana lekin mohabbat AAJ bhi chehron se shuru hoti hain. #UjdaChaman is a winner. @mesunnysingh is a delight to watch his Climax speech is a winner . @maanvigagroo is honest very effective . IT'S HIGH ON COMEDY. SUPPORTING CAST IT THE BACKBONE. 3.5/5

— Dr Aamir Ansari (@aamir__71) November 2, 2019

If something can make me laugh and it teaches me something, I consider it a good one, this is what I think about #UjdaChaman



3.5 Stars from me.... https://t.co/ON9c53gVnu

#UjdaChaman . Some expertly handled sequences and light moments keep you hooked... Director Abhishek Pathak has the qualities of a fine storyteller... Sunny Singh and Manvi Gagroo are wonderful. pic.twitter.com/O96IzxFomh

— damodar kousik (@damutara) November 2, 2019

बता दें कि सनी सिंह की फिल्म उजड़ा चमन की कहानी एक ऐसे लड़के चमन की है, जो एक समस्या से जूझ रहा है, और वो है गंजेपन की समस्या। चमन के इस गंजेपन की वजह से हर जगह उनका मजाक बनाया जाता है। चमन के लाख कोशिशो के बाद भी ये समस्या उसका पीछा नहीं छोड़ती है। 'उजड़ा चमन' को अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है।

बता दें कि ये फिल्म अपने सब्जेक्ट की वजह से भी काफी सुर्खियों में रही है क्योंकि आयुष्मान खुराना की फिल्म 'बाला' भी गंजेपन से जुड़ी है। दोनों फिल्मों की काफी तुलना हुई है। हालांकि 'बाला' अभी रिलीज नहीं हुई है।