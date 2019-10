सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले दो शख्स गिरफ्तार, इस वजह से शेयर किया था फेसबुक पोस्ट

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को हाल ही में फेसबुक के जरिए गैरी शूटर नाम के एक यूजर ने जान से मारने की धमकी थी। पोस्ट के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके जांच में जुट गई। अब इस मामले में जोधपर के चोपासनी पुलिस ने आरोपी बदमाश और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जैकी बिश्नोई के तौर पर हुई है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी को पुलिस ने गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ा तब खुलासा हुआ कि ये वही है जिसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने सलमान खान को धमकी केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया था।

जोधपुर चोपसानी के सीआई प्रवीण आचार्य ने सलमान खान को दी धमकी वाले मामले में सूचना देते हुए बताया कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जाँच में पता चला है कि इन्होंने ये काम सिर्फ़ पब्लिसिटी पाने के लिए किया था।

जोधपुर पुलिस ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों से जोधपुर में वाहन चोरी की वारदातें बढ़ गई थी। जिन्हें रोकन के लिए जिले में चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस दौरान पुलिस ने कार सवार दो युवकों को संदिग्ध मानते हुए चेकिंग के लिए रोका। पूछताछ में पता चला कि कार चोरी की है और दोनों ही मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं। इसके लिए गाड़ियों की चोरियां भी करते हैं। जब पुलिस ने गहनता से जांच की तो सामने आया कि दोनों में से एक आरोपी जैकी वही है, जिसने सलमान खान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी थी।

Praveen Acharya, CI, Chopasani Police station, Jodhpur on reports of actor Salman Khan threatened on social media:Two people have been arrested. On interrogating, we came to know that it was only to gain cheap popularity. The accused were part of car theft ring. pic.twitter.com/6LGlfnNHTs