Radhe को बहिष्कार करने की उठी मांग, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ ये हैशटैग

सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का मल्टीपल प्लैटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। वहीं ईद पर आई ये फिल्म रिलीज के बाद से जबरदस्त सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर राधे को लेकर कई तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं हाल ही में इस फिल्म को लेकर ट्विटर पर बहिष्कर करने की मांग उठ रही है। जिसकी वजह से '#राधे फिल्म का बहिष्कार करो' हैशटैग के जरिए कई लोग पोस्ट करके बता रहे हैं कि वो इस फिल्म को बायकॉट करने की मांग क्यों कर रहे हैं?

लोगों ने जाहिर किया गुस्सा

दरअसल, सलमान खान की फिल्म राधे की रिलीज के बाद जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर उनके फैंस एक्साइटमेंट जाहिर करते दिखे वहीं दूसरी तरह #राधे फिल्म का बहिष्कार करो हैशटैग ट्रेंडिंग नजर आया। इस हैशटैग के साथ किए गए पोस्ट को देखें तो कोई यूजर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद बॉलीवुड पर नाराज दिख रहा है तो किसी को सलमान की ये फिल्म पसंद नहीं आई है। लोगों के ऐसे ताबड़तोड़ पोस्ट की वजह से '#राधे फिल्म का बहिष्कार करो' ये हैशटैग ट्विटर की ट्रेंडिग लिस्ट में दिखा। यहां देखें लोग किस तरह के कमेंट कर रहे हैं-

Trending On No. 6 Now



Bullywood Mafias are Anti-Nationalist, Druggies deeply indulge in underworld link!!



Crime scene destroyed, Evidences tampered, No suicide note found, No stool/chair found, No juice glass found, Time Of Death nt mentioned on PM report is everything a coincidence

Always remember that no one in Bollywood has raised their voice for Sushant's Justice ⚖️



मिले ऑडिएंस रिव्यूज

यूएई में फर्स्ट ग्लोबल प्रीमियर पर सलमान खान की फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। बात करें 'राधे' को सोशल मीडिया पर मिले ऑडिएंस रिव्यूज की तो एक यूजर ने 5 स्टार देते हुए लिखा है, राधे एक शब्द में ब्लॉकबस्टर है। दूसरे यूजर ने लिखा है, फर्स्ट हाफ में ही शर्टलेस सीन, स्मोक फाइट, धमाकेदार डालॉग्स, कॉमेडी सीन और ऐक्शन से भरपूर इंटरवल ब्लॉक। वहीं एक फैन ने लिखा है, 15 मिनट के अंदर सलमान खान को शर्टलेस देखना 2021 में अब तक सबसे अच्छी चीज है।