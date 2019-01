श्रीदेवी बनीं प्रिया प्रकाश पर भड़के फैन्स, ऐसे कर रहे हैं ट्रोल

प्रिया प्रकाश वारियर(Priya Prakash Varrier) की फिल्म श्रीदेवी बंग्लो (Sridevi Bunglow) का टीजर रिलीज होते ही विवादों में आ गया है। फैन्स को ये टीजर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और कुछ तो इस फिल्म को बैन करने के लिए भी कह रहे हैं।

दरअसल, फिल्म के टीजर में दिखाया गया है कि एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम श्रीदेवी है और देश-विदेशों में उनकी फैन-फॉलोइंग है। इसके बाद फिर कुछ ऐसा होता है कि एक्ट्रेस की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो स्मोकिंग और ड्रिंक करने लगती हैं। लास्ट में दिखाया जाता है कि एक्ट्रेस की बाथ टब में डूब कर मौत हो जाती है।

अब फैन्स को ये टीजर पसंद नहीं आया है और वो प्रिया और फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं। पढ़ें फैन्स के रिएक्शन्स...

बोनी कपूर ने भेजा प्रिया प्रकाश और प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस

दरअसल, इस फिल्म को श्रीदेवी की लाइफ से इंस्पायर माना जा रहा है। टीजर के लास्ट में भी एक्ट्रेस का बाथटब में डेथ सीन दिखाया गया है। इस बात से श्रीदेवी के पति और प्रोड्यूसर बोनी कपूर बेहद नाराज हैं और उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर सहित एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश को भी लीगल नोटिस भेज दिया है। बोनी कपूर का कहना है कि श्रीदेवी पर बनी इस फिल्‍म को बनाने से पहले उनके परिवार की अनुमति नहीं ली गई है।

प्रिया प्रकाश ने कही ये बात...

वहीं प्रिया प्रकाश ने Zoom Tv से बातचीत में कहा है कि वो इस तरह के विवाद के लिए पहले से तैयार थीं क्‍योंकि उनकी पहली फिल्‍म को भी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा था। यह फिल्म श्रीदेवी की जिंदगी के कितने करीब होगी, इसकी जानकारी फिलहाल मेकर्स ने नहीं दी है। इसका निर्देशन Prasanth Mampully ने किया हैं। हालांकि, प्रिया प्रकाश ने एक इंटरव्‍यू में इतना जरूर कहा कि फिल्‍म की रिलीज से सब साफ हो जाएगा कि ये किस विषय पर बनी है। लेकिन हां, मैं इस फिल्म में सुपरस्टार श्रीदेवी का किरदार निभा रही हूं।

देखें फिल्म का ट्रेलर-