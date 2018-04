रेप पर बयान: सरोज खान पर भड़के लोग, कहा- shame on you

बॉलीवुड में आए दिन कास्टिंग काउच और यौन योषण की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में इस पर सेलिब्रिटी भी आए दिन कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। अभी हाल ही में कास्टिंग काउच पर बयान देकर बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान विवादों में घिर गई हैं। सरोज खान ने कास्टिंग काउच का बचाव करते हुए कहा है कि ये तो बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है। हर लड़की के ऊपर कोई न कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है। सरकार के लोग भी ये करते हैं, तुम लोग सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े रहते हो? फिल्म इंडस्ट्री कम से कम रोटी तो देती है, रेप करने के बाद छोड़ तो नहीं देती।

सरोज के इस विवादित बयान को पढ़कर लोग भड़क गए हैं और सोशल मीडिया पर सोरज खान के इस बयान पर अपनी राय रख रहे हैं। एक यूजर ने तो बॉलीवुड की तुलना प्रॉस्टीट्युशन से कम दी है। तो किसी ने सरोज खान के लिए लिखा कि, 'क्या उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। क्या वे जानती हैं कि वे बोल क्या रही हैं।' ट्विटर पर सरोज खान के लिए लोगों का गुस्सा देखते ही बन रहा है। लोगों ने सरोज खान से ही तरह तरह के सवाल कर दिए। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या आपकी इंडस्ट्री आपको भरपूर रोटी देती है?

आइए डालते हैं इन ट्विट्स पर एक नजर...

shame on your industry where saroj khan claimed that rape is common in Bollywood but we give them job against rape how ridiculous and Hippocrates you are#SarojKhan

#castingcouch