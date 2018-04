सलमान को दोषी करार देते ही ट्विटर पर बोले लोग, कहा- BIG BOSS चाहते हैं...

फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान काला हिरण केस में फंसे सलमान को गुरुवार को जोधपुर कोर्ट ने आज दोषी करार दे दिया है। हालांकि, सलमान खान पर अभी सजा आनी बाकी है। लेकिन सलमान को दोषी करार देते ही ट्विटर पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। जहां कुछ फैंस सलमान के दौषी करार होने पर दुखी हैं, वहीं कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि कोर्ट ने न्याय किया। बता दें कि सलमान के साथ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम सभी को बरी कर दिया गया है। वहीं सलमान को दोषी करार देते हुए कोर्ट में ही रोक लिया गया है। साल 1998 में आई फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सभी पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगाए गए थे। 20 साल से चला आ रहा ये केस आज क्लोज हो जाएगा।

#SalmanKhan was able to buy witnesses and evidences in earlier cases, this time he couldn’t buy nature and wildlife.