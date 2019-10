शाहरुख खान के बर्थडे से पहले ही फैंस पर चढ़ा सेलिब्रेशन का नशा, Twitter पर धूम मचा रहे हैं ये स्पेशल Tweets

बॉलीवुड में शाहरुख खान का नाम उन सितारों में शामिल होता है, जिनके फैंस दुनिया के हर कोने में है। शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस, बादशाह जैसे नामों से नवाजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो शाहरुख बहुत जल्द अपने फैंस के लिए एक सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। वो साउथ के एक फिल्ममेकर के साथ एक नए प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। शाहरुख का 2 नवम्बर को जन्मदिन है, जिसके लिए फैंस अभी से बेकरार दिख रहे हैं। किंग खान के फैंस की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके जन्मदिन से पहले ही #2DaysForKINGsBDAY ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आइए, डालते हैं एक नजर-

The reason I joined Twitter was #srkbirthday just to be one of the millions who wish him on his birthday 🎂 so it's kind of anniversary for me too love u #srk and missing you badly @iamsrk #2DaysForKINGsBDAY #2DaysForSRKDay ❤️🇮🇶💋🧿♾ pic.twitter.com/xsloNYDVOZ — alzahraa sabah_ iraq (@alzahraasabah) October 31, 2019

शाहरुख ने एटली की फिल्म में काम करने का मन बना लिया है। इस फिल्म की घोषणा शाहरुख के जन्मदिन यानी 2 नवंबर को हो सकती है। एटली की नई फिल्म 'बिगिल' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है।

शाहरुख की अगली फिल्म का नाम 'सनकी' होगा। गौरतलब है कि शाहरुख की फिल्मों का टाइटल हमेशा सुर्खियों में रहता है।

अक्सर देखा गया है कि सुपरस्टार की फिल्म के टाइटल की घोषणा फिल्म रिलीज से कुछ महीने पहले की जाती है।

फिल्म में शाहरुख एक गरम दिमाग वाले व्यक्ति की भूमिका अदा करने के कयास लगाए जा रहे हैं।