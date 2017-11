'पद्मावती' विवाद में कूदी ट्विंकल खन्ना, 10 करोड़ के इनाम पर बोलीं- 'इस पर GST लगेगा क्या?'

'पद्मावती' को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ट्विंकल खन्ना ने भी इस मु्ददे पर अपनी बेबाक राय दी, लेकिन अपने फनी अंदाज में। जी हां, मिसेज फनी बोन्स के नाम से मशहूर ट्विंकल ने ट्विटर पर फिल्म का विरोध करने वालों का मजाक उड़ाया है। दरअसल, कुछ दिन पहले ही हरियाणा बीजेपी के चीफ मीडिया को-ऑर्डिनेटर कुंवर सूरजपाल अमु की तरफ से ये घोषणा की गई कि दीपिका पादुकोण का सर कलम करने वाले को 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद ही सभी सोशल मीडिया पर इस बात का जमकर विरोध करने लगे। ऐसे में ट्विकंल ने इस मुद्दे पर जमकर चुटकी ली।

10 करोड़ पर GST लगेगा क्या...

ट्विंकल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा- 'देश ये जानना चाहता है कि 10 करोड़ पर भी जीएसटी लगा है क्या?' ट्विंकल के इस ट्वीट का यूजर्स ने खूब मजाक उड़ाया और अपने अंदाज में कई फनी ट्वीट किए। इस ट्वीट के बाद ट्विकंल ने एक और ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वह चाहती है कि फिल्म सुपरहिट हो और इसी से ही लोगों को मुँहतोड़ जवाब मिलेगा।

And as far as #Padmavati is concerned I wish it is the biggest hit ever as that would be the befitting rejoinder to all these loony threats!