Twinkle Khanna होना चाहती हैं इस ‘पार्टी’ में शामिल, Tweet कर खोला राज

अभिनेत्री से लेखिका बनीं ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने शुक्रवार को उस एक 'पार्टी' के बारे में बताया, जिसका हिस्सा वह चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान बनना चाहती हैं। ट्विंकल के पति और अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का इंटरव्यू लिया था। उस साक्षात्कार में मोदी ने ट्विंकल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार के बारे में ट्विंकल के विचारों को जानने के लिए वह हमेशा सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखते हैं।

आईएएनएस के मुताबिक ट्विंकल को लेकर मोदी ने अक्षय से कहा था कि वह मुझसे जरूर नाराज हो जाएगी, जोकि अच्छा है। चूंकि उसकी सारी नाराजगी मुझ पर केंद्रित है तो इस कारण आपका पारिवारिक जीवन काफी शांतिपूर्ण होना चाहिए। ट्विंकल ने मोदी की टिप्पणी को सकारात्मक रूप में लेते हुए ट्वीट किया कि मेरे पास इसे देखने का एक सकारात्मक तरीका है। प्रधानमंत्री को न केवल मेरी मौजूदगी का एहसास है, बल्कि उनकी नजर मेरे लेख पर भी है।

Nothing more-Nothing less - A response does not translate into an endorsement. The only party I am likely to be a part of at this point would involve liberal amounts of vodka shots and a hangover the next day :) #PartyingShot pic.twitter.com/Y14Ovvjymh