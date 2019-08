उन्नाव रेप पीड़िता के केस पर फूटा बॉलीवुड सितारों का गुस्सा, ट्विंकल खन्ना-स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू ने किए ये Tweet

बॉलीवुड सितारों उन्नाव रेप केस को लेकर काफी गुस्से में हैं। इस केस पर ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna), स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar), तापसी पन्नू (Taapsee Pannu), ऋचा चड्ढा (Richa Chadha), पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि उन्नाव रेप केस के बाद इस केस की पीड़िता की कार एक्सीडेंट के बाद से ये केस सुर्खियों में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड सितारे भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

इस केस को सेकर ट्विंकल खन्ना ने भी ट्वीट कर उन्नाव रेप विक्टिम की सलामती की दुआ मांगी है। ट्विंकल ने लिखा कि मैं प्रार्थना करती हूं कि जरूरतमंद लड़की को न्याय मिले जो उसका हक़ है। जो भी हुआ बहुत भयावह है। ट्रक नंबर प्लेट पर काला रंग लगा होना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है।

I pray that this poor girl gets the justice she deserves. This is horrific and clearly with the truck’s blackened number plate seems far from a coincidence #Unnao #justicemissinginaction https://t.co/FvpdNeyJ9h