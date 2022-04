ट्विंकल खन्ना को द कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाना पड़ा भारी, लोगों ने लगा दी क्लास

हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) का मजाक बनाया था। अब सोशल मीडिया पर लोग उनके खिलाफ उतर आए हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Thu, 07 Apr 2022 07:00 AM

