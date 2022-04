रूपाली गांगुली के बर्थडे पर पिघला 'वनराज' का दिल? कंगना को ओटीटी पर टक्कर देने आ रहे हैं करण जौहर

टीवी इंडस्ट्री से आज कई बड़ी खबरें (TV News Today 7 April 2022) सामने आई हैं। अनुपमा के सेट पर रूपाली गांगुली का बर्थडे मनाया गया है। करण जौहर के बिग बॉस ओटीटी 2 को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Thu, 07 Apr 2022 01:26 PM

