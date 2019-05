TV GOSSIP: पढ़ें टेलीविजन जगत से जुड़ी ये 10 बड़ी खबरें और गॉसिप

1- Naagin 3 के आखिरी एपिसोड की PHOTOS हुईं लीक, ऐसे अपने दुश्मनों से बदला लेती नजर आएंगी Mouni Roy

हाल ही में आखिरी एपिसोड की शूटिंग से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शो की ये तस्वीरें लीक हो गई हैं। 12 मई को एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने नागिन 3 के आखिरी एपिसोड से जुड़े एक प्रोमो को रिलीज किया था जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद किया था।

2- Ajay Devgn ने किया खुद के लिए चौंका देने वाला खुलासा, इस डरावनी फिल्म की शूटिंग के समय करते थे ये काम

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) स्टंट मैन के नाम से इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। हाल ही में वे अपनी टीम के साथ टीवी जगत के सबसे बड़े शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) में आए। इनके साथ तब्बू (Tabu) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) भी वहां मौजूद थीं।

3- दीपिका ने पति के साथ की इफ्तार पार्टी, तस्वीरें सोशल मीडिया पर Viral

दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में पति शोएब इब्राहिम के साथ इफ्तार पार्टी की। दीपिका ने इस दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। दीपिका और शोएब की इस फोटो में बैकग्राउंड में कई पकवान दिख रहे हैं। रमजान का महीना शुरू होते वक्त भी दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की एक फोटो सामने आई थी।

4- कुल्फी कुमार बाजेवाला के सेट पर बेहाश हुआ ये एक्टर, चौंका देने वाली रही इसके पीछे की वजह

टीवी शो कुल्फी कुमार बाजेवाला के एक्टर मोहित मलिक सेट पर बेहोश हो गए। ये शो आजकल टीआरपी चार्ट में लंबे समय से टॉप पर बना हुआ है। लेकिन शो में सिकंदर सिंह गिल का किरदार निभाने वाले मोहित मलिक के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। हाल ही में शूटिंग के दौरान एक्टर की सेट पर तबीयत खराब हो गई र वह बेहोश होकर गिर पड़े।

5- Big B ने पूछा KBC 11 का 11वां सवाल, कल रात 9 बजे तक दें सही जवाब

टीवी का पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति 11 का रजिस्ट्रेशन 1 मई रात 9 बजे से शुरू हो चुका है। शो में के लिए अप्लाई करने के लिए पहला सवाल बुधवार (1 मई) को सोनी टीवी पर किया गया। शो के पहले सवाल से ही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी।

6- कविता कौशिक नहीं बनना चाहती मां, कहा- मैं नहीं चाहती बुढ़ापे में बच्चे मेरी सेवा करें

टीवी शो 'एफआईआर' में चंद्रमुखी चौटाला से पॉपुलर हुईं कविता कौशिक ने साल 2017 में बिजनेसमैन रोनित बिस्वास से शादी की थी। दोनों सोशल मीडिया पर अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। अब हाल ही में कविता ने एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही है। दरअसल, हिन्दुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कविता ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि वो कभी पेरेंट्स नहीं बनेंगे।

7- सोशल मीडिया पर पोस्ट की Rakhi Sawant ने एक नई फोटो, खुद के लिए लिखी ये बात

The MET GALA 2019: हाल ही में न्यू यॉर्क (New York) में ‘द मेट गाला 2019’ (The Met Gala 2019) आयोजित किया गया जिसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड, संगीत, मनोरंजन और फैशन से जुड़ी तमाम हस्तियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ये साल में एक बार होता है जिसका इंतजार सभी सितारे बेसब्री से करते हैं।

8- Kapil Sharma ने किया चौंकाने वाला खुलासा, इन सेलिब्रिटी की वजह से बना उनका करियर

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने शो में हमेशा मस्ती-मजाक करते रहते हैं। लेकिन हाल ही में कपिल शर्मा शो से जुड़ी एक खबर सामने आई है और उन्होंने एक ऐसे सेलिब्रिटी को शुक्रिया अदा किया है जिनकी वजह से वह खुद एक सेलिब्रिटी बने।

9- 'सारेगामापा' में अजय देवगन के लिए तब्बू ने गाया ये गाना

बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू (Tabu) आने वाली फिल्म दे दे प्यार दे (De De Pyaar De) में अजय देवगन (Ajay Devgn) संग मुख्य किरदार में नजर आएंगी। तब्बू बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो रोमांटिक से लेकर कॉमेडी जैसे हर किरदार में नजर आ चुकी हैं।

10- 'ये है मोहब्बतें' को अलविदा कहने वाला है ये एक्टर, बम ब्लास्ट में होगी इस किरदार की मौत!

टीवी का पॉपुलर शो 'ये है मोहब्बतें' में कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए नए-नए प्लॉट दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अब शो में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि अब शो में एक किरदार की मौत होने वाली है।