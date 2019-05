TV GOSSIP: पढ़ें टेलीविजन जगत से जुड़ी ये 10 बड़ी खबरें और गॉसिप

1- कुल्फी कुमार बाजेवाला के सेट पर बेहाश हुए ये एक्टर, चौंका देने वाली रही इसके पीछे की वजह

टीवी शो कुल्फी कुमार बाजेवाला के एक्टर मोहित मलिक सेट पर बेहोश हो गए। ये शो आजकल टीआरपी चार्ट में लंबे समय से टॉप पर बना हुआ है। लेकिन शो में सिकंदर सिंह गिल का किरदार निभाने वाले मोहित मलिक के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। हाल ही में शूटिंग के दौरान एक्टर की सेट पर तबीयत खराब हो गई र वह बेहोश होकर गिर पड़े।

2- Big B ने पूछा KBC 11 का 11वां सवाल, कल रात 9 बजे तक दें सही जवाब

टीवी का पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति 11 का रजिस्ट्रेशन 1 मई रात 9 बजे से शुरू हो चुका है। शो में के लिए अप्लाई करने के लिए पहला सवाल बुधवार (1 मई) को सोनी टीवी पर किया गया। शो के पहले सवाल से ही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी।

3- कविता कौशिक नहीं बनना चाहती मां, कहा- मैं नहीं चाहती बुढ़ापे में बच्चे मेरी सेवा करें

टीवी शो 'एफआईआर' में चंद्रमुखी चौटाला से पॉपुलर हुईं कविता कौशिक ने साल 2017 में बिजनेसमैन रोनित बिस्वास से शादी की थी। दोनों सोशल मीडिया पर अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। अब हाल ही में कविता ने एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही है।

4- सोशल मीडिया पर पोस्ट की Rakhi Sawant ने एक नई फोटो, खुद के लिए लिखी ये बात

The MET GALA 2019: हाल ही में न्यू यॉर्क (New York) में ‘द मेट गाला 2019’ (The Met Gala 2019) आयोजित किया गया जिसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड, संगीत, मनोरंजन और फैशन से जुड़ी तमाम हस्तियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ये साल में एक बार होता है जिसका इंतजार सभी सितारे बेसब्री से करते हैं।

5- Kapil Sharma ने किया चौंकाने वाला खुलासा, इन सेलिब्रिटी की वजह से बना उनका करियर

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने शो में हमेशा मस्ती-मजाक करते रहते हैं। लेकिन हाल ही में कपिल शर्मा शो से जुड़ी एक खबर सामने आई है और उन्होंने एक ऐसे सेलिब्रिटी को शुक्रिया अदा किया है जिनकी वजह से वह खुद एक सेलिब्रिटी बने।

6- 'सारेगामापा' में अजय देवगन के लिए तब्बू ने गाया ये गाना

बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू (Tabu) आने वाली फिल्म दे दे प्यार दे (De De Pyaar De) में अजय देवगन (Ajay Devgn) संग मुख्य किरदार में नजर आएंगी। तब्बू बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो रोमांटिक से लेकर कॉमेडी जैसे हर किरदार में नजर आ चुकी हैं।

7- 'ये है मोहब्बतें' को अलविदा कहने वाला है ये एक्टर, बम ब्लास्ट में होगी इस किरदार की मौत!

टीवी का पॉपुलर शो 'ये है मोहब्बतें' में कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए नए-नए प्लॉट दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अब शो में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि अब शो में एक किरदार की मौत होने वाली है।

8- 'तारक मेहता' के एक्टर प्रतीश वोरा की 2 साल की बच्ची की मौत, शोक में डूबा टीवी इंडस्ट्री

टीवी एक्टर प्रतीश वोरा (Pratish Vora) के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। खबर है कि प्रतीश वोरा की दो साल की बेटी की मौत हो गई है। मीडिया में आई जानकारी के अनुसार, उनकी बेटी एक खिलोने के साथ खेल रही थी जब उसका एक छोटा सा टुकड़ा अलग होकर उनके गले में जा फंसा। इसके चलते मासूम की मौत हो गई।

9- 'बाजीगर' की शूटिंग के दौरान काजोल से अपसेट थीं शिल्पा शेट्टी, 25 साल बाद किया खुलासा

शिल्‍पा शेट्टी इनदिनों टीवी डांस रियेलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्‍टर 3' को जज कर रही हैं। हाल ही में वेटरन सिंगर कुमार सानू इस शो में सेलीब्रिटी गेस्‍ट के तौर पर मौजूद हुए। उन्‍होंने शिल्‍पा शेट्टी की फिल्‍म बाजीगर के गाने भी गाये हैं। जब दोनों आमने-सामने हुए तो एक बाद फिर पुरानी यादें ताजा हो गईं।

10- तारक मेहता...में लौट सकती हैं 'दया बेन', इस दिन से शुरू करेंगी शूटिंग!

टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' दया बेन के किरदार को लेकर काफी सुर्खियों में है। वहीं दया बेन का किरदार निभा रहीं दिशा वकानी की वापसी का इंतजार कर रहे फैन्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, खबरें आ रही हैं कि दिशा शो में वापस आ रही हैं। वो 18 मई से शो में वापसी करेंगी।