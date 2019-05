यौन उत्पीड़न के आरोप में एक्टर करण ओबरॉय हुए गिरफ्तार, ब्लैकमेल करने का है आरोप

‘बैंड ऑफ ब्वॉइज’ (Band of Boys) के सिंगर और 'जस्सी जैसी कोई नहीं' (Jassi Jaissi Koi Nahin) सीरियल से मशहूर हुए टीवी एक्टर करण ओबरॉय (Karan Oberoi) पर एक महिला ज्योतिष ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के बाद करण को गिरफ्तार किया है।

Mumbai:TV Actor Karan Oberoi arrested by police in connection with an alleged rape case. More details awaited.

Sooryavanshi की शूटिंग हुई शुरू, रोहित शेट्टी ने इस अंदाज में की शुरुआत

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के दर्शकों के लिए खुशखबरी, वापस लौट सकती हैं ये एक्ट्रेस

#UPDATE: TV Actor Karan Oberoi who was arrested in connection with an alleged rape case has been sent to police custody till May 9 by a Mumbai Court. https://t.co/rdEiyFvUYe