TRP List: अनुपमा की कुर्सी नहीं छिन पाया कोई, नागिन 6 को नहीं मिला दर्शकों का प्यार

TRP List 14th Week 2022: साल 2022 के 14वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में रूपाली गांगुली के शो अनुपमा (Anupama) ने बाजी मारी है। वहीं नागिन 6 (Naagin 6) की रेटिंग में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Fri, 15 Apr 2022 07:58 AM

