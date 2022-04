हिंदी न्यूज़ मनोरंजन TRP लिस्ट में 'अनुपमा' और Yeh Rishta Kya Kehlata Hai का दबदबा, 'इमली' के लिए सामने आई बुरी खबर

TRP लिस्ट में 'अनुपमा' और Yeh Rishta Kya Kehlata Hai का दबदबा, 'इमली' के लिए सामने आई बुरी खबर

BARC की ओर से साल 2022 के 12वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट (TRP List 12th Week 2022) सामने आ चुकी है और इस बार अनुपमा ने ही बाजी मारी है। लिस्ट से कुंडली भाग्य और नागिन 6 जैसे टीवी शो गायब नजर आ रहे हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Fri, 01 Apr 2022 05:48 AM

इस खबर को सुनें