सेक्सुअलिटी को लेकर यूजर ने किया कमेंट, तो करण जौहर ने दिया ये मजेदार जवाब

फिल्ममेकर करण जौहर को हाल ही में उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर एक यूजर ने ट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि यूजर ने अब वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। उस यूजर ने लिखा था, करण जौहर की लाइफ पर एक फिल्म बननी चाहिए The Gay

करण ने उस यूजर के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'आप वास्तव में ऑरिजिनल जीनियस हैं. इतने दिनों तक कहां छिपे हुए थे? आज ट्विटर पर सबसे अनुकूल मुद्दा उठाने के लिए आपका धन्यवाद'।

You absolutely orignal genius! Where have you been hiding all this while??? Thank you for existing and emerging as the most prolific voice on Twitter today!!! https://t.co/5lxcPMjVif