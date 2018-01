धमाकेदार: सैफ की बेटी, सलमान के जीजू समेत ये 6 स्टार किड्स होंगे साल 2018 में लॉन्च

नया साल अपने साथ कई नई सौगातें लेकर आ रहा है। बॉलीवुड के लिए भी नया साल काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इस साल कई पॉपुलर स्टार किड्स बड़े परदे पर डेब्यू करने जा रहे हैं। इनमें सारा अली खान, जाह्नवी कपूर और करण देओल जैसे स्टार चाइल्ड्स के नाम शामिल हैं। इनके अलावा भी कई नामी-गिरामी चेहरे इस साल लॉन्च होने वाले हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

सारा अली खान

उम्र- 24 साल

माता-पिता- सैफ अली खान-अमृता सिंह

डेब्यू फिल्म-केदारनाथ

डायरेक्टर-अभिषेक कपूर

फिल्मी जोड़ी-सुशांत सिंह राजपूत

जाह्नवी कपूर

उम्र-20 साल

माता-पिता- श्रीदेवी-बोनी कपूर

डेब्यू फिल्म-धड़क

डायरेक्टर- शंशाक खैतान

फिल्मी जोड़ी- ईशान खट्टर

Janhvi & Ishaan's film #DHADAK will be in cinemas 6th July 2018💘. pic.twitter.com/3PNsggkazV — Janhvi Kapoor FC (@JanhviFC) December 25, 2017

करण देओल

उम्र-27 साल

माता-पिता- सनी देओल-पूजा देओल

डेब्यू फिल्म- पल-पल दिल के पास

डायरेक्टर- सनी देओल

फिल्मी जोड़ी- NA

अनन्या पांडे

उम्र-18 साल

माता-पिता- चंकी और भावना पांडे

डेब्यू फिल्म-स्टूडेंट ऑफ द ईयर

डायरेक्टर-करण जौहर

फिल्मी जोड़ी- टाइगर श्रॉफ

अहान शेट्टी

उम्र-21 साल

माता-पिता- सुनील और माना शेट्टी

डेब्यू फिल्म-अनटाइटल्ड

डायरेक्टर-साजिद नाडियाडवाला

फिल्मी जोड़ी-NA

