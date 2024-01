क्या टाइम ट्रैवल सच में संभव है? देखिए समय यात्रा पर बनी ये 5 कमाल की फिल्में, सोच बदल देंगी कहानियां

ऐप पर पढ़ें

कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा कि अगर हम वक्त में आगे जाकर देख सकें कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है? या फिर हम अपने अतीत के उन खूबसूरत लम्हों को फिर से जी पाएं और बुरी यादों को बदल पाएं। टाइम ट्रैवल यानि समय यात्रा एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हर किसी का इंट्रेस्ट रहा है। बहुत लंबे वक्त से यह वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय रहा है। आज हम आपको समय यात्रा पर बनी 5 ऐसी कमाल की फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए।

कमाल की कहानी है प्रीडेस्टिनेशन

टाइम ट्रैवल पर बनी ये फिल्में हमें इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने में मदद करती हैं और हमें इस टॉपिक के बारे में बिलकुल अलग तरह का दृष्टिकोण देती हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है हॉलीवुड फिल्म PREDESTINATION का। क्या हो कि अगर आप समय में पीछे जाकर क्राइम होने से पहले ही किसी क्रिमिनल को रोक पाएं? प्रीडेस्टिनेशन एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें एक ऑफिसर समय में पीछे जाकर एक बॉम्ब अटैक को नाकाम करना चाहता है।

टाइम मशीन का गलत इस्तेमाल हुआ तो?

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है टाइम ट्रैवल पर बनी फिल्म LOOPER, इस फिल्म की कहानी बताती है कुछ ऐसे क्रिमिनलों के बारे में जिनके हाथ यह तकनीक लग चुकी है और अब वो वक्त में आगे और पीछे जाकर क्राइम करते हैं। वो लोगों की हत्याएं करते हैं लेकिन उनका आखिरी टारगेट वो खुद ही होते हैं। ऐसा क्यों? यह जानने के लिए देखिए यह कमाल की फिल्म। यह फिल्म टाइम मशीन के बारे में आपकी सोच बदल देगी।

समय यात्रा के दौरान हुई एक बड़ी गलती

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है कॉमेडी फिल्म Back to the Future जिसकी कहानी भी समय यात्रा से जुड़ी है। क्या हो कि अगर आप वक्त में 30 साल पीछे चले जाएं लेकिन वहां आप जब अपनी जवान मां से मिलें तो वो आपके पिता की बजाए आपके ही प्यार में पड़ जाए? यह कहानी फनी जरूर है लेकिन आपको बताती है कि टाइम ट्रैवल कितने तरह की मुश्किलें पैदा कर सकता है।

इमोशनल कर देगी यह टाइम ट्रैवल स्टोरी

लिस्ट में चौथे नंबर पर है फिल्म FREQUENCY, जिसकी कहानी होश उड़ा देती है। फिल्म की कहानी दुर्घटनावश हुए एक क्रॉस-टाइम रेडियो लिंक के बारे में है जो कि 30 साल के फासले पर हुआ है। फिल्म में एक बेटा समय के इस फासले का इस्तेमाल करके अपने पिता की जान बचाना चाहता है लेकिन साथ ही उसे फिर इसके नतीजों को भी झेलना होगा।

रोमांटिक स्टोरी पसंद हैं तो जरूर देखना

कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं? लेकिन क्या वाकई? क्या आप अपने अतीत में जाकर अपनी पार्टनर के साथ अपनी मुलाकात को रोक सकते हैं? क्या आप तकदीर का लिखा बदल सकते हैं? क्या आप किसी की मौत को रोक सकते हैं? किस्मत जैसी वाकई कोई चीज होती है या नहीं? इस बारे में नया दृष्टिकोण पाने के लिए आपको देखनी चाहिए What if I Had Not Met You की कहानी।