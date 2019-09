बॉलीवुड मसाला: पढ़ें बॉलीवुड की 10 बड़ी खबरें और गॉसिप

रानू मंडल को 55 लाख का घर देने वाली खबर पर सलमान खान ने कही ये बात

सोशल मीडिया के जरिए स्टार बनीं रानू मंडल को आज कौन नहीं जानता। रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वालीं रानू मंडल को हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दिया है। रानू ने हिमेश की फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर के लिए गाने गाए हैं।

बेबी के जन्म की अनाउंसमेंट के बाद अब एमी जैक्सन ने शेयर की बेटे की पहली फोटो

एमी जैक्सन ने सोमवार को अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने जो फोटो शेयर की है कि जिसमें वो बेटे को दूध पिलाती नजर आ रही थीं। फोटो शेयर करते हुए एमी ने लिखा- हमारा एंजल, एंड्रिआज, इस जहां में आपका स्वागत है लेकिन फोटो में बेबी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ले

'बबीता जी' ने 'जेठालाल' के साथ शेयर किया ये वीडियो, फैन्स को आया पसंद

टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को लोग बहुत पसंद है। शो में बबीता और जेठा लाल की जोड़ी काफी मजेदार है। बता दें कि दिलीप जोशी 'जेठालाल' का किरदार निभाते हैं और 'बबीता जी' का किरदार मुनमुन दत्ता निभाती हैं।

Video: बिग बॉस के लॉन्च इवेंट में सलमान को आया गुस्सा, कहा- मुझसे दिक्कत है तो बैन कर दो

टीवी का पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस 13 का लॉन्च इवेंट सोमवार को बड़े ही ग्रैंड तरीके से हुआ। इस दौरान काफी भीड़ थी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी हुआ कि सलमान खान को गुस्सा आ गया। इस इवेंट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें सलमान का गुस्सा दिख रहा है। वी

लता मंगेशकर ने ऐसा क्यों कहा, 'खुद को कभी खास नहीं समझा'

लता मंगेशकर 28 सितंबर को अपना 9०वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं। इसी मौके पर दिग्गज गायिका ने आईएएनएस से बातचीत की। यह पूछे जाने पर कि फिर से साल का वह दिन आने वाला है। लता मंगेशकर ने कहा, 'इसमें क्या खास है? यह दूसरे आम दिनों की तरह ही है क्यों?'

सैफ अली खान के कपड़े पहनने वाले स्टाइल को लेकर अर्जुन कपूर ने कही ये बात

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर को लगता है कि सैफ अली खान ही वो व्यक्ति हैं जो बॉलीवुड सेलिब्रिटियों में शानदार कपड़े पहनते हैं। अभिनेता का मानना है कि वे एक साधारण कुर्ते में भी बेहतर लगते हैं।

बिग बॉस 13 का घर है इको-फ्रेंडली, इस दिन से शुरू होगा शो

मशहूर रिएलटी शो 'बिग बॉस' के 13वें सीजन के लिए तैयार किया गया घर पर्यावरण के अनुकूल (इको-फ्रेंडली) होगा। इस घर का निर्माण 18,500 वर्ग फुट में किया जाएगा। आर्ट डायरेक्टर एवं फिल्मकार उमंग कुमार ने नए घर को डिजाइन किया है।

बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रहे बख्तियार को पत्नी ने जड़ा चांटा! देखें Video

टीवी शो ‘बिग बॉस’ के पूर्व प्रतिभागी बख्तियार ईरानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बख्तियार जैसे ही हिमेश रेशमिया का गाना शुरू करते हैं उनकी बीवी उन्हें एक जोरदार चांटा मारती हैं।

तो इस वजह से साजिद नाडियाडवाला ने छोड़े Kabir Singh के Rights

साजिद नाडियाडवाला, जो की इस वक्त छिछोरे और सुपर-30 के कामियाबी का आनंद उठा रहे है , ने हाल मे एक प्रमुख डिजिटल पोर्टल से बात करते हुए 'कबीर सिंह' फिल्म के राइट्स छोड़ने का कारन बताया। पोर्टल से बात करते हुए साजिद नाडियाडवाला ने अर्जुन रेड्डी और R X 100 की बात कि , मैंने दो फिल्मों, अर्जुन रेड्डी और आरएक्स 100 के अधिकार खरीदे थे ।

'द गर्ल ऑन द ट्रेन' की शूटिंग खत्म करने के बाद भावुक हुई परिणीति चोपड़ा, इमोशनल पोस्ट शेयर कही ये बात

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने हॉलीवुड फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' (The Girl on the Train) के हिंदी रीमेक की शूटिंग पूरी कर ली है। अभिनेत्री ने फिल्म की शूटिंग पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है।