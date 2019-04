बॉलीवुड मसाला: टाइगर-आलिया की व्हाट्सऐप चैट हुई लीक के साथ पढ़ें बॉलीवुड की 10 बड़ी खबरें और गॉसिप

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student Of The Year 2) को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म का ट्रेलर और गाना फैंस खूब पसंग कर रहे हैं। फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student Of The Year 2) के रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है. फिल्म को लेकर ऑडियंस में काफी उत्सुकता है। इसी बीच फिल्म के एक और गाने की घोषणा हो गई है। इस गाने में टाइगर श्रॉफ और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) एक साथ थिरकते हुए नजर आएंगे। टाइगर ने इस बारें में जानकारी देने के लिए एक नया तरीका अपना कर इस गाने की घोषणा की है।

