Box Office: 'मिशन इम्पॉसिबल 7' का धमाका, 'सत्यप्रेम की कथा' से 'जरा हटके..' तक को दी बॉक्स ऑफिस पर मात

ऐप पर पढ़ें

Day One Box Office Collection of Mission Impossible Dead Reckoning Part One: टॉम क्रूज, विंग रैम्स, साइमन पेग, रेबेका फर्ग्यूसन और वैनेसा किर्बी स्टारर फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन' बीते लंबे वक्त से चर्चा में थी और फैन्स को इसका इंतजार था। वहीं रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों से अच्छा प्यार मिल रहा है, जिसका नतीजा इसका कलेक्शन है। फिल्म ने ओपनिंग डे में ही कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

कितनी हुई 'मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन' की कमाई

बता दें कि टॉम क्रूज स्टारर फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग' का पहला पार्ट बीते दिन रिलीज हुआ है, जिसे सोशल मीडिया और क्रिटिक्स ने पसंद किया है। फिल्म का लंबे वक्त से इंतजार था और इस ही का नतीजा है कि फिल्म ने वर्किंग डे में भी डबल डिजिट में कमाई की है। sacnilk के अर्ली ट्रेंड के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। हालांकि ये अर्ली ट्रेंड है और आधिकारिक आंकड़े इससे थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकते हैं।

2023 की बाकी फिल्मों का कलेक्शन

अगर 'मिशन इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग' पार्ट वन का आधिकारिक कलेक्शन 12.50 से अधिक होता है तो ये फिल्म साल 2023 की इंडिया में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली हॉलीवुड बन सकती है। क्योंकि इससे पहले विन डीजल और जेसन ममोआ की फास्ट एक्स ने भी सभी भाषाओं का कुल 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। हालांकि इस ओपनिंग के साथ भी 'मिशन इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग' ने कई फिल्मों को मात दी है।

भोला: 11.20 करोड़ रुपये

सत्यप्रेम की कथा: 9.25 करोड़ रुपये

'एंट मैन एंड द वास्प- क्वांटमेनिया : 8.10 करोड़ रुपये

द केरल स्टोरी: 8.05 करोड़ रुपये

गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी 3: 6.55 करोड़ रुपये

इनके अलावा इस लिस्ट में शहजादा, जरा हटके जरा बचके, ट्रांसफॉर्मर्स- राइज ऑफ द बीस्ट्स, द फ्लैश, स्पाइडर मैन, सेल्फी, जॉन विक 4, इनसिडियस द रेड डोर, इंडियाना जोन्स सहित कई अन्य शामिल हैं।