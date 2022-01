बड़े पर्दे पर फिर लौटेगा 'आयरन मैन'! रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं बल्कि सफेद सूट में नजर आएगा ये अभिनेता

'स्पाइडर मैन नो वे होम' (Spider Man: No Way Home) के बाद फैन्स को 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) का बेसब्री से इंतजार है। स्पाइडर मैन के साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे देखने के बाद फैन्स फिल्म के लिए बेहद एक्साइटिड हो गए हैं। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे फैन्स की एक्साइटमेंट दोगुनी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' में आयरन मैन (Iron Man) भी नजर आएगा, लेकिन कुछ ट्विस्ट्स के साथ। क्या हैं ये ट्विस्ट्स आपको बताते हैं।

रॉबर्ट नहीं बनेंगे आयरन मैन

'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' कई मायनों में फैन्स के लिए खास होने वाली है। एक ओर जहां डॉक्टर स्ट्रेंज खुद से लड़ता नजर आएगा तो वहीं कई और किरदार भी सोने पे सुहागा वाला काम करेंगे। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में आयरन मैन भी नजर आएगा, लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस किरदार को नहीं निभाएंगे।

टॉम क्रूज बनेंगे आयरन मैन

बताया जा रहा है कि फिल्म में हॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता टॉम क्रूज, आयरन मैन/ टोनी स्टार्क के किरदार में नजर आएंगे। वहीं टॉम क्रूज का आयरन मैन सूट भी लाल नहीं बल्कि सफेद होगा। वैसे याद दिला दें कि आयरन मैन का किरदार सबसे पहले टॉम क्रूज को ही ऑफर हुआ था, लेकिन किसी वजह से जब बात नहीं बनी तो फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस किरदार को निभाया।

कैसे वापस आएगा आयरन मैन

वैसे इस खबर को जानने के बाद आपके भी दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आयरन मैन तो थानोस से लड़ते हुए मर गया था, तो अब 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' में उसकी वापसी कैसे होगी। तो थ्योरीज और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आयरन मैन दूसरे यूनीवर्स का होगा। और चूंकि स्पाइडर मैन में ही मल्टीवर्स कनेक्ट हो चुके हैं तो तीन स्पाइडर मैन देखने के बाद पर्दे पर आयरन मैन को देखना फैन्स के लिए किसी सौगात से कम नहीं होगा।