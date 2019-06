टॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री Vijaya Nirmala को इस तरह दी गई अंतिम विदाई, देखें तस्वीरें

टॉलीवुड की फेम एक्ट्रेस और डायरेक्टर विजया निर्मला (Vijaya Nirmala) का 73 साल की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया। 20 जनवरी 1946 को जन्मी एक्ट्रेस ने 44 तेलुगु फिल्मों का निर्देशन किया है। इसी के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है।

विजया निर्मला के निधन के बाद टॉलीवुड में शो की लहर छा गई है। विजया निर्मला की फैमली में उनके पति कृष्णा और बेटा नरेश हैं। बताते चलें कि उनके पार्थिव देह को नानकरामगुडा स्थित उनके घर लाया गया है जहां परिवार के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

