बाग्ला एक्ट्रेस और टीमसी सांसद नुसरत जहान (Nusrat Jahan)मंगलवार को संसद शपथ लेने पहुंची। शादी के बाद नुसरत पहली बार लोकसभा पहुंचीं। सामने आई तस्वीरों में नुसरत के साथ बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती (Mimi Chakraborty) भी नजर आ रही हैं।

इन दोनों एक्ट्रेस ने बांग्ला भाषा में शपथ ली। खबरों के मुताबिक, अपने शपथ ग्रहण के बाद दोनों सांसदों ने स्पीकर ओम ब‍िड़ला के पैर छूकर आशीर्वाद ल‍िया। संसद सत्र में नुसरत जहां पारंपर‍िक अंदाज में नजर आईं। न्यूलीवेड नुसरत ने माथे पर स‍िंदूर, हाथों में मेहंदी और चूड़ा पहना हुआ था। जबकि मिमी सफेद रंग का सूट पहने हुए हैं।

#WATCH: TMC's winning candidate from Basirhat (West Bengal), Nusrat Jahan takes oath as a member of Lok Sabha today. pic.twitter.com/zuM17qceOB