BOX OFFICE: फैंस को भाया 'भाई' का टाइगर अवतार, चौथे दिन फिल्म ने की इतनी कमाई

बॉलीवुड के भाई और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर जिंदा है को रिलीज हुए महज चार दिन हुए हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही हैं। क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई भाई की फिल्म को जनता का शानदार रिसपॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने केवल तीन तीनों में ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली थी। वहीं, सोमवार को क्रिसमस और छुट्टी होने के कारण फिल्म ने 150 करोड़ को भी क्रॉस कर लिया है।

#TigerZindaHai #TZH is Salman Khan’s 12th film to cross ₹ 100 cr mark... The HIGHEST by any actor…

Highest grosser: #BajrangiBhaijaan [₹ 320.34 cr]

Two films in ₹ 300 cr Club: #BajrangiBhaijaan [₹ 320.34 cr] and #Sultan [₹ 300.45 cr]

India biz.