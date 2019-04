'SOTY 2' के नए गाने के लिए टाइगर श्रॉफ ने लीक कर दिया आलिया भट्ट का व्हाट्सऐप चैट

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student Of The Year 2) को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म का ट्रेलर और गाना फैंस खूब पसंग कर रहे हैं। फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student Of The Year 2) के रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है. फिल्म को लेकर ऑडियंस में काफी उत्सुकता है। इसी बीच फिल्म के एक और गाने की घोषणा हो गई है। इस गाने में टाइगर श्रॉफ और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) एक साथ थिरकते हुए नजर आएंगे। टाइगर ने इस बारें में जानकारी देने के लिए एक नया तरीका अपना कर इस गाने की घोषणा की है।

दरअसल, टाइगर श्रॉफ ने आलिया भट्ट के साथ अपनी चैट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि टाइगर पहले आलिया को नंबर देने के लिए शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद दोनों मंगलवार को मिलने का निर्णय लेते हैं। टाइगर और आलिया का व्हाट्सऐप चैट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि टाइगर और आलिया के नए गाने का नाम 'हुक अप सॉन्ग' है।

आपको बता दें कि फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' में टाइगर के साथ अनन्या पांडे (Ananya Pandey) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) बॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं। यह फिल्म 10 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।