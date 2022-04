'हीरोपंती 2' में टाइगर श्रॉफ करेंगे धमाकेदार स्टंट्स, फिल्म के लिए सीखी स्टिक फाइटिंग

अपने बेहतरीन डांस, दमदार फिजीक और जोरदार एक्शन मूव्स से अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) सभी के चहेते बन चुके हैं। टाइगर श्रॉफ की एक अलग ही तगड़ी फैन फॉलोइंग है, जो उनकी फिल्मों और गानों का बेसब्री

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Sat, 16 Apr 2022 07:13 PM

