WHAT: तो क्या टाइगर की गर्लफ्रेंड ने ढूंढ लिया नया ब्वॉयफ्रेंड, इस PHOTO से शुरू हुआ सवाल

कुछ दिनों पहले ही ये खबरें सामने आई थीं कि टाइगर श्रॉफ और उनकी गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब जो फोटोज सामने आई हैं उन्हें देखकर एक बार फिर लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या सचमुच दोनों के बीच कोई गड़बड़ है। क्योंकि, इन फोटोज में दिशा एक मिस्ट्री ब्वॉय के साथ नजर आ रही हैं।

लोगों ने कहा- 'प्लीज टाइगर को मत छोड़ना...'

ये फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं। जिसमें दिशा अपने नए दोस्त के साथ एक शॉप से बाहर निकलती दिख रही हैं। फोटो को देखकर फैंस यहीं पूछ रहे हैं कि आखिर ये है कौन। कुछ फैंस ने तो ये भी कह डाला कि प्लीज टाइगर को मत छोड़ना। पढ़िए ऐसे ही मजेदार कमेंट्स...

iampshruti Who is that handsome guy 😩

urbwoodinsider Who is this handsome hunk.Plz dont dump Tiger for anybody

cutypieshataksh Oooooo new boyfriend

cutypieshataksh New bf.....Have u dump tiger

shorya_bhardwaj Abe iske saath bhot ghumri hai aajkal pata lgwao yar iska scene

#dishapatani snapped today at @farmerscafemumbai A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) on Apr 15, 2018 at 12:31am PDT

पहले भी दिखी इस फ्रेंड के साथ...

वैसे ये पहला मौका नहीं है जब दिशा इस मिस्ट्री ब्वॉय के साथ दिखी हों। इससे पहले भी वो कई बार अपने इस दोस्त के साथ नजर आ चुकी हैं। खबरों की माने तो ये शख्स दिशा का जिम पार्टनर और करीबी दोस्त है।

