OMG! टाइगर ने सरेआम अपनी गर्लफ्रेंड दिशा को लेकर कर दी ऐसी बात कि...

सोशल प्लटफॉर्म पर शेयर की गई हर छोटी से छोटी बात एक बड़ा मुद्दा बन जाती है और अगर बात किसी सेलेब्रिटी ने की हो तो फिर क्या कहने। सितारों की बात को सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है।

हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने ट्विटर पर कुछ रोमांटिक बातें शेयर कीं। वैसे ये बातें गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी के लिए है या नहीं, ये तो नहीं पता लेकिन उनके ट्वीट को देख तो कोई भी यही कहेगा कि उन्होंने ये अपनी गर्लफ्रेंड दिशा के लिए ही लिखा है और भला वह किसकी खुलेआत ऐसे तारीफ कर सकते हैं। टाइगर ने ट्विटर पर अपनी एक सेल्फी शेयर करते हुए लिखा है, मैंने जबसे तुम्हे देखा है, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारे कर्व्स। मैं तो बिल्कुल मोहित हो गया हूं। सूत्रों की मानें तो हो सकता है कि दिशा के लेटेस्ट फोटोशूट को देखकर टाइगर को उन पर प्यार आ गया हो। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही दिशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की थीं। उनकी इन तस्वीरों को कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया और कुछ ने दिशा की जमकर तारीफ भी की। टाइगर और दिशा अक्सर एक-दूसरे के साथ नजर आते हैं। दोनों हाल ही में न्यू ईयर पर भी एक साथ हॉलीडे पर गए थे लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। फिलहाल दोनों फिल्म 'बागी-2' की शूटिंग में व्यस्त हैं।

Haven’t stopped thinking about you since I saw you. Oh, those curves! 🙌😍 I'm just mesmerized. ❤️ pic.twitter.com/uvIocAed3X