Thugs Of Hindostan: इस एक्ट्रेस ने उड़ाया आमिर खान की फिल्म का मजाक

इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज हुई आमिर खान और अमिताभ बच्चन की 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' से सभी को काफी उम्मीदें थीं लेकिन यह फिल्म उन सभी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पायी। फिल्म का रिलीज वाले दिन ही सोशल मीडिया पर मजाक बनना शुरू हो गया था, जो अभी तक जारी है और अब तो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भी 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' का मजाक उड़ाया है। हम बात कर रहे हैं फिल्ममेकर शेखर कपूर की एक्स वाइफ सुचित्रा कृष्णमूर्ति की।

थिएटर में अकेले देखी फिल्म...

दरअसल, सुचित्रा कृष्णमूर्ति आमिर खान की फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' देखने के लिए सिनेमाघर गई हैं, जहां वो अकेली ही हैं। उन्होंने फिल्म पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘मैं इस समय ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान देख रही हूं। यहां केवल मैं ही हूं.. मुझे काफी डर भी लग रहा है। मैंने आज तक अकेले फिल्म नहीं देखी है।’ सुचित्रा के ट्वीट से आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या चाह रही हैं।

now watching #ThugsOfHindostan !! jeez im getting scared never watched a movie all alone pic.twitter.com/4EJp0HddBt

सुचित्रा के ट्वीट काफी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने अपने अकाउंट से ऐसे ट्वीट पहले कभी नहीं किए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ही आमिर खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म का रिव्यू भी लोगों के सामने पेश करेंगी और बताएंगी कि उन्हें यह कैसी लगी है ?

#thugsofhindostan interval pnt Quite enjoying it really bec its making me feel reallly intelligent Making me wrackmy brain trying 2 figure things out Like im studying an algebra exam - its my return to childhood moment Wah

PS I always failed algebra but admired its pointlessness