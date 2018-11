Thugs Of Hindostan देखकर बोला ये 'खान', 'फिल्म के डायरेक्टर के हाथ काट देने चाहिए'

आमिर खान की फिल्म Thugs of Hindostan को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक हर कोई इस फिल्म की बुराई कर रहा है। इसी बीच केआरके के नाम से फेमस एक्टर-प्रोड्यूसर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान ने भी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान का रिव्यू जारी कर दिया है। करीब पौने आठ मिनिट का ये वीडियो काफी मजेदार है। जिसमें केआरके ने आमिर और अमिताभ की फिल्म की जमकर धज्जियां उड़ाई है। हालांकि, आमिर के फैंस को ये वीडियो पसंद नहीं आएगा। लेकिन फिल्म को ट्रोल करने वाले लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा।

It’s My review of film #ThugsOfHindustan and you should Retweet it, if you want that many people shouldn’t waste their hard earned cash! It’s ur duty to save others!! https://t.co/QUDyKuU2E0