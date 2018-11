'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' BOX OFFICE: 6th डे पर निकला फिल्म का दम, हुई सिर्फ इतनी कमाई

आमिर खान-अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म Thugs of Hindostan का कलेक्शन गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। दिन पर दिन फिल्म का कलेक्शन कम होता जा रहा है। ऑडियंस और क्रिटिक्स के निगेटिव कमेंट का असर फिल्म पर पड़ रहा है। जिसकी वजह से इसकी कमाई लगातार कम होती जा रही है। छठवें दिन फिल्म का कलेक्शन बेहद कम रहा और फिल्म ने सिर्फ 4.25 करोड़ रूपए कमाए। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने खुद दी है।

'रेस-3' जैसा हुआ हाल...

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' और 'रेस 3' का हाल एक-जैसा बताया है। उनका मानना है कि अगर फिल्म की कहानी में दम न हो तो बड़े स्टार्स और बड़े बजट की फिल्मों को दर्शक नकार देते हैं। सलमान खान स्टारर 'रेस-3' ईद के मौके पर रिलीज हुई, जबकि 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' ने दीवाली पर कब्जा किया। लेकिन बेदम कहानी की वजह से दोनों फिल्मों को दर्शकों ने नकार दिया। जबकि 'बाहुबली 2', 'सोनू के टीटू की स्वीटी', 'राज़ी', 'संजू', 'स्त्री' और 'बधाई हो' जैसी फिल्में कंटेंट के बदौलत बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई।

#Race3 [#Eid] and #ThugsOfHindostan [#Diwali]... Proves, yet again, if the content is weak, even festivals can’t salvage the film... Conversely, #Baahubali2, #SKTKS, #Raazi, #Sanju and #Stree were *non-holiday* releases... Eventually, it boils down to how strong the content is. pic.twitter.com/fBThpKmrvr