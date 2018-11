'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' BOX OFFICE: पांचवे दिन और गिरा कलेक्शन, बेहाल हुई आमिर की फिल्म

आमिर खान-अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म Thugs of Hindostan का कलेक्शन गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। दिन पर दिन फिल्म का कलेक्शन कम होता जा रहा है। ऑडियंस और क्रिटिक्स के निगेटिव कमेंट का असर फिल्म पर पड़ रहा है। जिसकी वजह से इसकी कमाई लगातार कम होती जा रही है। पांचवे दिन फिल्म का कलेक्शन बेहद कम रहा और फिल्म ने सिर्फ 5 करोड़ रूपए कमाए। बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक फिल्म ने सोमवार को सिर्फ 5 करोड़ रूपए ही बटोरे हैं।

फर्स्ट डे कलेक्शन के मुकाबले आधी से भी कम हुई कमाई...

फिल्म ने पहले दिन जहां 52 करोड़ से ज्यादा रूपए कमाए थे। वहीं चौथे दिन तक इसका कलेक्शन 16 करोड़ ही रह गया। बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' ने रविवार को 16.50 से 17 करोड़ रु. के बीच कमाई की है।

Moviegoers are extremely ruthless and in no mood to splurge on movies they hear is substandard... In this era of social media, the word of mouth spreads faster than fire and can make or break a movie within hours... #TOH #ThugsOfHindostan