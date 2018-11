100 करोड़ क्लब में शामिल हुई 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां', लेकिन फिल्म को हुआ ये बड़ा नुकसान

आमिर खान की फिल्म Thugs of Hindostan को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक हर कोई इस फिल्म की बुराई कर रहा है। हालांकि, इन सब बातों के बीच भी फिल्म ने तीन दिनों के अंदर ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है।

तीन दिन में कमाए 101 करोड़...

फिल्म ने तीन दिनों में ही 101 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन इसी के साथ फिल्म को लेकर एक बुरी खबर भी सामने आ रही है। जो आमिर के फैंस को पसंद न आए।

गिर रहा है फिल्म का कलेक्शन...

लगातार हो रहे निगेटिव कमेंट्स की वजह से फिल्म के कलेक्शन पर असर पड़ रहा है। तभी तो पहले दिन 52 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली इस फिल्म का कलेक्शन दूसरे और तीसरे दिन एकदम से गिरकर आधा हो गया। जी हां, जहां शुक्रवार को फिल्म ने करीब 28 करोड़ कमाए। वहीं शनिवार को छुट्टी के बावजूद फिल्म का कलेक्शन 22 करोड़ के आस-पास ही सिमट गया और आने वाले दिनों में ये कलेक्शन और गिर सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये फिल्म अपने 300 करोड़ के बजट की लागत निकाल पाएगी या फिर प्रोड्यूसर्स को नुकसान पहुंचाएगी।

The DOWNFALL continues... #ThugsOfHindostan gets weaker with each passing day... With biz declining further on Day 3 [Sat], the writing is clear on the wall... Will find it tough to sustain from Day 5 [Mon] onwards... #TOH