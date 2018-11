'Thugs of Hindostan' Box Office Day 1: आमिर खान ने संजय दत्त से लेकर अक्षय कुमार तक के तोड़े रिकॉर्ड

‘ठग्स ऑफ़ हिंदोस्तान’ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हो चुकी है। दिवाली का मौका और आमिर खान के होने का इस फिल्म को पूरा फायदा मिला है। फिल्म ने पहले ही दिन धमाकेदार कमाई कर अब तक के तमाम बॉक्स ऑफिस रिकार्ड्स तोड़ दिए हैं। फिल्म ने पहले ही दिन 52.25 करोड़ कमाए हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर आमिर खान-अमिताभ बच्चन की फिल्म को बहुत खराब रिव्यू मिले थे। बावजूद इसके पहले दिन टिकट खिड़की पर फिल्म के लिए रुपयों की जमकर बारिश हुई। इसी के साथ आमिर खान ने सलमान खान, संजय दत्त, अक्षय कुमार और टाइगर श्राफ के रिकॉर्ड को धराशाई कर दिया है।

ठग्स ऑफ़ हिंदोस्तान फिल्म ने पहले ही दिन फिल्म संजय दत्त की बायोपिक संजू (34.75), सलमाऩ खान की रेस ( 29.37), अक्षय कुमार की गोल्ड (25.25) और टाइगर की बागी (25.10) को पीछे छोड़ दिया है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने पहले दिन की कमाई के आंकड़े जारी किए हैं। भारत में फिल्म ने पहले दिन 52.25 करोड़ रुपये की कमाई की है। आपको बता दें कि ये मूवी हिंदी के साथ तमिल और तेलुगू में भी रिलीज हुई है। कलेक्शन के आकंड़े तीनों भाषाओं को मिलाकर हुई कमाई के हैं।

H-I-S-T-O-R-I-C *Day 1 biz* was expected, but the real test for #ThugsOfHindostan begins from *today onwards*... Will have to maintain the pace over the weekend [Fri to Sun] and *also on weekdays* to put up a MASSIVE TOTAL... Wait and watch situation right now!