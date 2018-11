Thugs of Hindostan Box Office collection: पहले ही दिन आमिर खान अपनी ही फिल्म ‘दंगल’ का तोड़ेंगे रिकॉर्ड

अमिताभ बच्चन और आमिर खान की फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' 8 नवंबर को रिलीज हो गयी है। फिल्म को नेगेटिव रिपॉन्स मिलने के बावजूद फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' पहले ही दिन सलमान खान की ‘टाइगर जिंदा है’ और आमिर खान की ‘दंगल’ का रिकॉर्ड को तोड़ेगी। खबरों के मुताबिक फिल्म की पहले दिन की कमाई लगभग 50 करोड़ रु मानी गई है।

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की फिल्म ‘ठग्स ऑफ़ हिन्दोस्तान’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर सकती है। कई ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म बॉलीवुड की पहली 400 करोड़ कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। मनोरंजन ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि यह फिल्म करीब 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो हुई है। इतना ही नहीं फिल्म को दुनिया भर में 7000 स्क्रीन्स मिले हैं। इसके साथ यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली फिल्म बन गई। वहीं आपको बता दें कि सलमान खान की ‘टाइगर जिंदा है’ 5700 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी। वहीं दंगल 5300 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी।

आपको बता दें कि फिल्म दंगल ने आमिर खान की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म रही है। इस फिल्म ने 387 करोड़ कमाए थे। यह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म रही है। अब 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान को लेकर ये कयायस लगाए जा रहे हैं कि यह दंगल का रिकॉर्ड तोड़गी। आपको बता दें कि विजय कृष्ण आचार्य के निर्देशन वाली इस फिल्म 'पीके' ने भी जबरदस्त कारोबार किया था और फैंस के दिलोदिमाग तक ये फिल्म छा गई थी। इस फिल्म ने 284.27 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि ठग्स ऑफ़ हिन्दोस्तान भी असर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकता है। वहीं बेवसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक फिल्म की पहले दिन की कमाई लगभग 50 करोड़ रु. बताई है।

जाने इस फिल्म की खास बातें...

फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान रिलीज हो चुकी हैं। इस फिल्म को अच्छा रिव्यू नहीं मिल रहे है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने रिलीज के साथ ही 4 रिकॉर्ड बना लिए हैं। पहला रिकॉर्ड ठग्स ऑफ हिंदोस्तान के 2 लाख टिकट पहले दिन के लिए एडंवास बुक हुए थे। दूसरा रिकॉर्ड फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स रिलीज से पहले ही 150 करोड़ में बिक चुके थे। तीसरा रिकोर्ड फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान को ग्लोबली तकरीबन 7000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है।

#ThugsOfHindostan screen count...

India: 5000

[Hindi + Tamil + Telugu]

Overseas: 2000

Worldwide total: 7000 screens

Note: More screens could be added during the course of the day.