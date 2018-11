Thugs of Hindostan: नहीं चला फिल्म का जादू, आपको 'ठग' सकती है फिल्म

लंबे समय से फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' को देखने के लिए दर्शकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। आमिर खान, अमिताभ बच्चन, फातिमा सना शेख और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म 'ठग्स ऑफ़ हिंदोस्तान' आज रिलीज हो चुकी है। फिल्म में आमिर और अमिताभ ने पहली बार साथ काम किया है लेकिन ऐसा लग रहा है फिल्म लोगों को कम पसंद आ रही है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने ट्वीट कर इसे निराशाजनक बताया है। उन्होंने फिल्म को सिर्फ दो रेटिंग दी है। वहीं फिल्म समीक्षक सुमित कादेल के मुताबिक ठग्स ऑफ हिंदोस्तान का जादू नहीं चल पाया। सुमित ने इस फिल्म को कहा कि पैसे की बर्बादी है।

फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ठग्स ऑफ हिंदोस्तान ठग अमीर अली और उसके पिता इस्माइल की कहानी पर बनी है, जो जलौन आकर बस गए थे। अंग्रेज के लिए दहशत बन गए थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन सरराद बने हैं और उनका नाम खुदाबख्श (आजाद) है।

#OneWordReview…#ThugsOfHindostan: DISAPPOINTING.

Rating: ⭐️⭐️

All that glitters is NOT gold... Holds true for #TOH... Some engrossing moments in the first hour, that’s about it... Formula-ridden plot, screenplay of convenience, shoddy direction are the main culprits... 👎👎👎