ईशा अंबानी की शादी में आमिर-अमिताभ ने क्यों परोसा खाना, अभिषेक बच्चन ने किया खुलासा

देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने 12 दिसंबर को आनंद पीरामल से शादी की थी। इस शादी के कई वीडियोज और तस्वीरें सामने आए, लेकिन इस शादी के कुछ ऐसे वीडियोज भी हैं जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोज में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और आमिर खान सभी मेहमानों को खाना परोसते दिखाई दे रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग इन वीडियोज का मजाक बना रहे थे। हाल ही में अभिषेक बच्चन से किसी ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई।

A post shared by Bollywood songs (@bollywood_tellywoodfanatic) on Dec 14, 2018 at 8:12am PST

A post shared by Namaste Bollywood (@namaste.bollywood) on Dec 14, 2018 at 3:22pm PST

अभिषेक ने कहा, 'एक 'सज्जन घोट' नाम की परंपरा होती है जिसमें दुल्हन का परिवार दूल्हे के घरवालों को खाना खिलाते हैं और हम सभी उसी परंपरा को फॉलो कर रहे थे।

It is a tradition called "sajjan ghot". The brides family feeds the grooms family.