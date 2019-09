'ब्रह्मास्त्र' से पहले एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते आलिया-रणबीर, सामने आई ये बड़ी वजह

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने जबसे फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग शुरू की है, तबसे ही दोनों के रिलेशन की खबरें आने लगी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की खबरों के बीच आलिया और रणबीर को कई मेकर्स अपनी फिल्म में साइन करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ने साथ काम करने से मना कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'आलिया और रणबीर से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दोनों अभी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' रिलीज होने के इंतजार कर रहे है। वो देखना चाहते है कि दर्शक उनको एक साथ कितना पसंद करते है। वो दर्शकों से केमिस्ट्री की प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, तो बस इसी वजह से दोनों अभी साथ में दूसरी फिल्मों में काम करना नहीं चाहते।'

'ब्रह्मास्त्र' की बात करें तो फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के अलावा अहम किरदार में मौनी रॉय, अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले है। इस फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं।

रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित...

आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म 'गली बॉय' को भारत की ओर से 92 वें ऑस्कर अवार्ड में भारत की आधिकारिक फिल्म के तौर पर चुना गया हैl इस बारे में फरहान अख्तर में सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी हैl उन्होंने लिखा है, ’92 वें ऑस्कर अवार्ड में भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर गली बॉय का चुनाव हुआ हैl अपना टाइम आएगाl फिल्म फेडरेशन, जोया अख्तर, रीमा कातगी, रितेश सिधवानी, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, सिद्धांत चतुर्वेदी और कल्कि केकला को इसके लिए अभिनंदनl’



#GullyBoy has been selected as India’s official entry to the 92nd Oscar Awards. #apnatimeaayega

Thank you to the film federation and congratulations #Zoya @kagtireema @ritesh_sid @RanveerOfficial @aliaa08 @SiddhantChturvD @kalkikanmani & cast, crew and hip hop crew. 🕺🏻 pic.twitter.com/Eyg02iETmG